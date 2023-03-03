有些人看似懵懂天真，或是言行舉止散漫、少一根筋，但其實這只是他們的保護色，《搜狐網》運勢專欄就點名5星座平時愛裝糊塗，一旦認真做事卻往往能夠打得敵人措手不及，反差大到令旁人跌破眼鏡。

▍雙魚座

雙魚座看起來總是一副懶散的樣子，平時也喜歡裝傻，但其實他們做事很有謀略，遇到事情會迅速思考最佳方案，加上觀察力強，對於身邊的人事物能夠準確分析和判斷，從而做出正確的決定。

▍天秤座

天秤座對外總是與人為善，一副彬彬有禮的隨和模樣，但其實他們足智多謀，遇到事情除了運用智慧解決之外，也懂得處理好人際關係，能夠透過言行來操控他人以達到自己的目的。

▍雙子座

雙子座雖然看起來有點玩世不恭，但他們能夠在短時間內理解和掌握各種知識和技能，加上好奇心強，喜歡探索新的領域、善於思考創新，雙子座遇到事情往往能夠有條理地找到最佳解決方式，讓旁人跌破眼鏡。

▍處女座

處女座個性謹慎，喜歡按照自己的計劃行事，雖然他們看起來有點虛偽和神經質，但遇到事情的時候，往往能夠將複雜的問題妥善解決，做事相當有條理。

▍摩羯座

摩羯座耐心十足，也相當執著，雖然他們看起來嚴肅又漫不經心，但其實只要確定目標，他們就會專注地朝著目標前進，靠著自己的努力和汗水取得成功；一旦遇到事情，他們也不會退縮，反而會靠著策略和技能解決問題。