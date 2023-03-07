有的人天生較容易卸下防備心，和他人分享自己的生活點滴，反之有些人則不喜與人深交，很重視個人隱私，《摘星工廠》運勢專欄指出，天蠍座、水瓶座、巨蟹座不輕易與人交心，因他們公私分明，不會對外講太多自己的想法。

▍天蠍座

對於個人隱私這件事，天蠍座十分注重，不管是在工作還是生活上，天蠍座都習慣戴著保護色，小心翼翼與人交談，僅限於表面形式的寒暄、互動，極少跟人交心，因為他們不想讓人知道太多想法，一切的情緒只會默默消化，沒打算與人分享。

▍水瓶座

水瓶座人前隨和友善，不過他們的友善，會讓人覺得親近感還是不足，很難知道水瓶座內心是怎麼想的，他們不習慣把私事講給別人聽，認為工作是工作，私事是私事，會分得很清楚，並會跟周遭的人保持禮貌的距離，很少跟人交心。

▍巨蟹座

巨蟹座注重安全感，喜歡宅在自己熟悉的小世界中，不喜歡太多的人際互動，所以鮮少和人交心，為了更踏實、更心安，巨蟹座習慣的封閉自己，不輕易打開心房，只有在熟人前才會分享心情。