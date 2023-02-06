為了減少房租負擔，許多人都會選擇找朋友合租。一位男子表示，自己退伍後和一位多年認識的男姓朋友合租一間公寓，沒想到某天朋友喝醉酒被扶回房間時，竟要求男子「幫他吹」還抱住男子想親親，「重點是，我是男的，而且他是有女友的」，嚇得男子不知道是否該趕快找房子搬家，貼文曝光後引發熱議。

原PO在爆料公社「匿名公社」發文指出，自己退伍後找了朋友一起合租公寓兩人認識將近10年來相處都正常，直到最近某一天，朋友喝醉酒回家，原PO好意幫忙扶對方回到房間，沒想到朋友的1句話卻讓原PO當場傻眼，「他突然就要求我幫他吹」。

原本原PO以為朋友只是喝醉酒亂講話，於是用力推開對方，朋友卻突然衝上前抱得緊緊的，還想直接親上原PO的嘴巴，「重點是，我是男的，而且他是有女友的」，最後原PO只能踹倒朋友後趁機逃回自己的房間上鎖，並且考慮是否該搬家。

對此，許多網友紛紛回應，「喝太醉了？」、「日久生情，勉為騎男」、「雙性戀，我身邊就有一個！但還是很有禮貌啊！突然叫人家吹什麼吹！連前戲都沒有真的很失禮欸！（誤」、「男上加男」；原PO則說明，直到隔天早上朋友酒醒發現失態才道歉，「他說這都是誤會」。

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