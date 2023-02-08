許多人為了身體健康，除了保持運動習慣外，也會針對自己希望加強的部分進行特別訓練。一位保持健身的男子表示，最近他因為身體柔軟度不佳考慮報名皮拉提斯，沒想到朋友得知此事後，都覺得皮拉提斯是女生在上的課程，他的行為很噁心，讓他好奇「男生練皮拉提斯很噁？」不過許多內行人指出，其實皮拉提斯創辦人是男的，初期還被用於輔助軍人傷後復建，因此朋友的說法根本只是歧視而已。

原PO在Dcard發文表示，保持健身習慣2年的他，最近覺得柔軟度會影響到一些動作的發揮，所以想報名皮拉提斯課程。不過某天和一群朋友聊及此事後，卻被朋友們覺得很噁心，「X，你是娘炮？那不都是女生在上的嗎？」、「你只是想去看妹子吧」，就連本身有在上皮拉提斯的女生朋友也說，「對啊，我們教室都是女生，你去超怪，偏噁」。

原PO指出，他知道訓練皮拉提斯的服裝大都是瑜珈褲之類的緊身剪裁，訓練過程中也會有很多看到附近同學屁股的動作，但不認為這樣就可以限制男生加入訓練，因此只好上網求助，「想問有在上課的各位，如果男生出現在教室會讓你們覺得很怪或是不自在嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「皮拉提斯創辦人是男的⋯」、「初期被用在軍人傷後復健」、「哪裡奇怪了？你朋友真的是滿滿歧視感，認真上課眼睛沒有亂瞄就好」、「其實就跟你去健身的時候也都是練自己的一樣，皮拉提斯團課也都是要努力去意識自己的核心，說真的我覺得如果你有餘力去看其他學員，核心超強，你大概也沒需要去上課」。