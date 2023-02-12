綠茶近日在衛視中文台《一袋女王》被好友黃小柔、陳志強爆料「喝醉後有多誇張！」，黃小柔説喝醉前超有禮貌的綠茶，曾在醉後怒嗆庹宗康，還撥開他的手說：「小康！你說什麼我就要做什麼嗎！」讓在場的人傻眼，還好綠茶即時驚醒趕緊行韓國大禮道歉，但當時已經喝到斷片的他到錄影當天才知道真相，嚇到再次向庹宗康道歉，對於好友們的勸誡，綠茶邊流下男兒淚邊承諾說：「我不會再這樣子了」。

黃小柔表示綠茶只要喝醉就會「男女有別」，對女生嘴巴特別甜，但對男生就完全相反。酒過三巡後綠茶開始猛誇黃小柔，黃小柔馬上就知道他醉了，庹宗康也看不下去，拍了綠茶肩膀後對他說：「幹什麼東西！叫車了啦」，沒想到平常超有禮貌的綠茶，竟撥開庹宗康的手，還指著庹宗康嗆說：「小康！你說什麼我就要做什麼嗎！」讓所有在場的人傻眼之際，沒想到下一秒綠茶突然驚醒，一邊對庹宗康道歉，一邊對他行韓國的跪拜大禮，並在同行朋友的幫忙下離開才化解危機。綠茶聽完黃小柔的爆料，當天喝到斷片的綠茶才終於知道真相，讓他嚇到當場跪下大喊：「真的假的！我真的有這樣講」。

陳志強也說前陣子跟曾智希、謝承均、李維維及綠茶去泰國玩，聽說曼谷的同志夜店很好玩，第一天晚上陳志強提議一起去玩，一到現場後陳志強發現不只是整條街都是同志夜店，而且各店可以互通，最重要的是大家會跳排舞，整齊劃一的舞蹈動作，讓親自目睹的陳志強超興奮，還一度嗨到尖叫。同行的綠茶在當地認識了一位台灣女生，對方問眾人有沒有去過某家店玩，還說那家店超好玩，綠茶立刻眼露渴望的舉手大喊：「我要去！」陳志強眼看已經是半夜1點多，其他人也想回飯店休息了，他就交代綠茶小心安全，回到飯店傳個簡訊報平安。但是一直等到凌晨4點要睡覺前，還是沒有看到回訊，只好再次傳訊息提醒綠茶。因為綠茶要搭當天12點的班機，回台灣參加朋友的婚禮，所以最晚他9點半得搭上計程車去機場，結果一直到10點半大家吃完早餐，他還不見蹤影。最後陳志強原想飯店協助，沒想到一問，櫃檯回說綠茶在凌晨快5點時回飯店，有交待櫃檯要打電話叫他起床，但怎麼打就是沒接，到快10點半時才看他急急忙忙的退房，陳志強想說人平安那就沒事了。不過等他到機場原本飛機早已經起飛，只好候補多花了1萬5，讓綠茶直呼機票真的好貴。

整集錄影下來，綠茶也感受到大家的語重心長與勸誡，最後哽咽地說感謝藝人好友都很疼他，自己也只是想逗大家開心，還說大家說的每一句自己都會記在心裡，邊道歉、邊流下男兒淚地說：「我不會再這樣子了」，讓現場好友們看了心疼不已紛紛為他打氣，曾國城還上前給他一個大大擁抱，也勸告他以後喝酒要「量力而為」。本集將於2月13日(一)晚上10點衛視中文台播出。