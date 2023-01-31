安于晴日前表示在泰國旅遊時，遭當地警方勒索2.7萬泰銖（約2.5萬台幣），原先泰警否認勒索，昨（30）日突然改口承認收錢。泰國眾議院前議員丘威（Chuwit Kamolvisit ）在臉書PO出收錢的畫面，並向安于晴道歉：「誠心希望台灣人民能原諒我們」，並承諾繼續追查真相，安于晴除留言致謝外，她也親自還原當天真相以及澄清5項質疑。

安于晴還原當天細節及澄清事項，她共列五點：

一、「路檢狀況」：因為夜店一點關，前面我先幫朋友叫了計程車（grab），送他們上車之後再等另一台grab，從等車到事情發生的時間共是2到3個小時。發生事情的時候，我是都不能用手機，所以我對時間的概念是很模糊的。從我們被攔之後，下車第一件事情就是搜查包包，我想要跟另一車的朋友說我被臨檢了，並且隨手拍告訴他說我們被臨檢了，立刻就被警察阻止並且要求刪除。當下警察還用翻譯看我跟我朋友說了什麼。之後就是我會泰文的朋友在跟警察溝通的，我就是一直站在旁邊等候。也許是溝通不良，但最後的結果，我的朋友告訴我們，他（指警察）要我們數27,000避開攝影機，隨後他拿著電子煙叫我拍照，然後那位警察派了另一輛計程車讓我們走，原先的那一輛車警察請他先走。

二、「喝醉事件」： 要如何證明我醉了？

三、「電子煙事件」：當下路檢上，我是沒有電子煙，我不確定其他人有沒有，但是針對我自己是沒有的，我們是8個朋友2輛車，我更不可能無端端去搜他們，可以確定的是，最後離開的時候，警察把電子煙放在我手上然後拍照，而且過路檢，我不會那麼囂張在警察面前抽，指控說電子煙是我的，要怎麼證明是我的，照片影片都被刪掉了，收錢也看不清楚，在有監控的情況下我怎麼會去亂說呢？我可以去說大一點的金額，幹嘛講2萬7？還有如果當下持有電子煙，那可以開罰單給我，但我不但沒收到，還被停留許久，被收2萬7。

四、「飯店監視器畫面」：我是在飯店收黑錢，還是路檢收到黑錢？

五、「危險人物」：一邊說我是危險人物，另一邊又說我們看起來不危險所以放我走了，若是不危險，那就更不需要花45分鐘左右的時間在那逗留 不是嗎？

六、「夜市事件」：飯店在夜市旁邊，所以臨檢完才會出現在那條街上，另外他（指警察）摸我們另一個男生的口袋，也就是畫面中走前面那個男生，警察摸他口袋的時候，他用手機擋著了。而且警察拿完錢有留兩百塊給我們派另外的一台計程車離開（他就是接受訪問的人，警方的人）。

我被教導/認知的是：必須配合臨檢、必須讓我們知道犯了什麼錯，既然警察說我們看起來不危險，科技發達為何不能使用電話谷歌翻譯，若犯錯了開個罰單讓我們離開就好，為何會被收費，會讓我回國接受訪問的重點還是在於，我在臨檢站花了比其他人長的時間，當下有會以簡單泰文溝通的朋友在場，嘗試溝通，無效應溝通，很顯然目標不一致，在沒有被告知自己犯了什麼錯、被開罰單情況下，被收費，主要是分享自己故事讓大家有個警覺，電子煙和沒帶護照是犯法沒錯，但我們要把重點放在對的地方，我要強調的是 「如果是違法，更應該開罰單 」，而我當下受到的指示是，要我們一群人付錢避開攝影機（把真實當下的狀況說出來就好），也就是被叫到角落收錢，其他的就交給大眾自己評斷。

最後安于晴也表示：「因為大家心裡都有答案，我不回答過度猜想的問題，我分享我的經驗不知道會得到這麽大的迴響，我也配合調查了，事情我交代完了！就到這邊，謝謝大家。」