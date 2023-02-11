1名男子得知女友小美和不明男子去夜店狂歡後發生一夜情，衝去小美住處狂問「做愛為何找別人」，當場強脫小美衣物後猛咬脖子及捏胸扯髮，女方哭著哀求道歉，男子仍不為所動，強行對她進行兩次性侵，還恐嚇要將她的性愛影片PO上網。法院審立後認為，男子犯後坦承已賠25萬元調解，依強制性交罪判2年，緩刑3年，可上訴。

根據判決書，該名男子在民國110年4月某日，得知女友小美前一日（22日）晚間到夜店狂歡，還與不明男子發生一夜情後當場抓狂，立刻衝到小美住處，質問她為何要與男人一夜情，並稱：「你想要做愛可以找我，為什麼找別人，如果你要想，可以跟我啊」。

男子愈說愈憤怒，強行脫小美之衣褲，壓在她身上咬其頸部、強扯頭髮，並痛罵：「妳是不是很賤」，接著連續掌摑臉部。小美當時不斷哭著道歉並苦苦哀求原諒，但男子卻不為所動，竟強逼小美口交，用力捏她胸部，之後進行性侵。

小美當時呼痛掙扎抗拒，但男方又恐嚇：「如果再往前動就要弄更久」後性侵得逞，事後逼小美去洗澡，又再次質問一夜情的事情，接著又再度性侵，並恐嚇：「妳以後交了新男友，我找妳出來，妳就要出來，不然我就把之前拍的裸照跟性愛影片放到網路上」。

小美事後前往醫院驗傷，但醫院社工師發現有異狀，立即通報警方，整建整個過程才曝光。

法官審理後認為，被告雙方為男女朋友，本應互敬互愛，並應尊重告訴人之性自主權，但交往期間，被告因發覺女方與不詳之人發生性行為，竟失去理智，而違反告訴人意願，對女方強制性交，考量被告坦承犯行，以25萬元與告訴人成立調解，依強制性交罪判他2年，並宣告緩刑3年，期間應參加法治教育3場並交付保護管束。