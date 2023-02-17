從事八大行業的工作者遇到的人形形色色，也經常接到顧客五花八門的要求，近日就有一名日本風俗娘透露，接到一項奇葩要求，對方要求她全身塞進2次元角色的人型抱枕中，再進行「人與人的連結」，而她也秉持服務精神，敬業的迎合對方，讓不少網友看了搖頭直呼「錢真難賺！」
該位日本風俗娘在網路上發文表示，接客時遇到一名動漫宅男，對方不僅特別帶著喜愛的2次元角色抱枕套來消費，還在進行連結前，要求她整個人塞進抱枕套內，讓她感到有趣又無厘頭，最後仍憑著敬業精神，迎合對方特殊的性癖好。
消息一出隨即掀起網友熱議，不少網友紛紛留言直呼「這錢真的太難賺了」、「有錢就是任性啊」、「這行業也太競爭」、「原來可以這樣玩喔」、「這個身材還有點挑耶，不然動畫人物的腳長通常跟真人不符」。
不過也有人認為此舉存在風險，「實在是很危險的玩法，抱枕套材質就算會透氣，但呼吸不會很困難嗎？」、「她被這樣矇住，如果對方要殺她根本來不及反應」、「cosplay就好了啊，這很危險耶」。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。