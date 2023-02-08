瑞普萊坊總裁曾東茂今（8）日公開亮相，對於未來商用不動產市場，抱持樂觀態度。瑞普萊坊市場研究部總監詹宗煌今天公布2023年全球獨立不動產顧問公司萊坊Knight Frank的財富報告，全球投資意願調查展望顯示，全球超高淨資產人士看好商用不動產投資需求，優於住宅。

詹宗煌分析，根據萊坊最新的財富調查結果，2022年有高達四成的超高淨資產人士，財富有所成長。

調查顯示，有高達68％認為2023年超高淨資產人士的財富，會持續成長；其中，47％認為會小幅成長，21％認為，會大幅成長。

另外，有46％受訪者認為，今年房地產是創造財富成長的最大機會所在；其次，則是投資科技事業，佔33％。

所謂全球超高淨資產人士，是指持有超過3,000萬美元以上可供投資資產的個人。

據萊坊調查，在台灣，2022年屬於超高淨資產人士，有26％在2022年財富有所成長；另外，持平者為0%；至於財富減少10％者，有42％。

調查顯示，全球投資人預期2023年利率，將維持高檔水準，相對將壓抑對住宅的需求。

其中，計畫在2023年購置住宅的超高淨值人士，只有15％，低於2022年的21％。

至於未來投資策略，朝向對抗通膨，保障收益的資產為主；投資不動產類型，將以辦公室、工業物流為主。