海巡署布袋第三漁港安檢所花費4400餘萬元新建廳舍，外觀設計為藍白色系的船形造型，與海景藍天相映成吸睛新地標，營造出漁港在地特色，也提供安檢所官兵休息好辦公的空間，今天由海巡署副署長張忠龍及地方首長、民代揭牌啟用。

布袋第三漁港安檢所新廳舍今天揭牌啟用。（海巡署中部分署提供／廖素慧嘉義傳真）

海巡署中部分署指出，海巡署第四岸巡隊布袋漁港安檢所（布袋第三漁港安檢所）有約30名官兵長年租用外部民宅，為解決官兵的住用問題及提升生活品質，打造舒適溫馨的為民服務空間，以4461萬8000餘元經費新建廳舍，總樓地板面積約980平方公尺，是地上2層鋼筋混凝土廳舍，工期自2021年8月25日至今年1月完工。

新廳舍外型以海巡署藍白色為基調、船形外觀，與布袋漁港在地特色融合，新穎明亮，十分醒目，象徵勝利出航再創海巡佳績，廳舍內 部採用大學床舖，設計為上面床舖、下面書桌

及衣櫃，方便常駐所內約30名官兵休息、好辦公。

海巡署中部分署表示，布袋第三漁港安檢所腹地約2200平方公尺，安檢所建築基地用了約500平方公尺，還有1500平方公尺的空間成為綠地廣場，畫設無障礙汽車、機車停車位，基地內也增設18個汽機車停車位，提供漁民作業、漁獲運銷及觀光休閒停車用，將與地方共同推動布袋的觀光發展。