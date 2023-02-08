中台灣燈會上周在水湳中央公園登場，吸引許多民眾前往賞燈，台中市政府交通局為讓民眾在搭車、停車時不無聊，並能隨處感受元宵氣氛，在豐原轉運中心設置馬卡龍色系的兔型變色燈、市政公園地下停車場出入口旁植栽設置兔子花燈，模樣非常可愛。

市政公園地下停車場綠色植栽上有交通局設置的兔子燈飾，吸引很多停車民眾來拍照打卡。（交通局提供／張亦惠台中傳真）

交通局表示，今年是兔年，元宵燈會各種萌度爆表的兔子造型熱鬧登場，台中市在人流、車潮聚集的轉運中心與停車場，打造迷你版的燈區，遊客喜見療癒、溫馨的兔子花燈，在匆忙的旅程中，可以暫停腳步享受賞燈趣。

交通局長葉昭甫指出，豐原轉運中心一樓的人行穿廊，考量徒步區戶外風大，佈置大紅燈籠恐有安全顧慮，因此沿用耶誕節時的樹燈線路，在牆面及植栽上以紅色鞭炮造型燈、「福」、「賀年」、「大吉大利」等大紅字燈作點綴，再加上紅、綠、藍三種顏色的兔型變色燈，充滿年味。

不僅豐原轉運中心，交通局在市政公園地下停車場出入口處打造兔子燈飾讓大家在元宵期間除了一同參與熱鬧的活動外，在進出停車場時也能留下難忘的回憶。

葉昭甫指出，很多民眾安排出遊、逛街消費，7期商圈為台中市重要熱門景點，百貨業匯聚也帶來大量車潮，交通局已在去年設置5處停車動態資訊導引面板，呼籲開車民眾多加利用鄰近百貨商圈距離約300公尺的市政公園地下停車場，多走幾步路，減少苦等停車位的困擾。