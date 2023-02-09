美國戰略司令部 (STRATCOM) 向國會發出通知「PRC現在擁有的洲際彈道導彈發射器，比美國還要多。」這項該提醒美國政府與立法部門，中國大陸近年在核武器現代化的工作非常快速，促使美國也必須增加核武庫的數量和提升能力。

防衛新聞(Defense News)報導，這份未保密的戰略司令部通知，沒有透露中共擁有多少發射器，僅表示，具體數字已告知國會，那一部分的資料是機密。

眾議院軍事委員會和戰略部隊小組的共和黨人，在一份聯合聲明中說：「不誇張地說，中共核武現代化的推進速度，比大多數人想像的要快。….我們已經沒時間浪費了，必須調整我們(美國)的核武力量，以威懾俄羅斯和中共。」

軍事委員會民主黨眾議員大衛•史密斯(David Adam Smith)態度較為保守，他說，「洲際飛彈發射器，只是衡量核擴張的一個指標。在我們弄清楚如何應對之前，需要更詳細地了解這個問題。發射器是一回事，但核力量不僅僅是發射器的數量。」

美國目前有450基洲際彈道飛彈發射器，其中陸基飛彈大多相當老舊，是服役50年的義勇兵3型(LGM-30G Minuteman-III)。五角大廈的《2022年中共軍力報告》(2022 China military power report)指出，北京擁有大約300枚洲際彈飛彈，並稱「發射器數量似乎增加一倍。」

該報告還指出，大陸的核彈頭庫存已超過400枚，還在製作中，到2035年可能達到1,500枚。

美國的核彈頭數量仍然是最多的，截至 2021年，庫存的核彈頭有3,750枚，其中1,515 枚部署在洲際彈道飛彈發射器、潛射彈道飛彈發射器，和戰略轟炸機所配備的核武巡弋飛彈。

眾議院中國委員會主席、 共和黨人邁克•加拉格爾(Mike Gallagher)表示，川普政府當時退出的《中程核力量條約》(INF)，顯然是正確的，美國有機會在澳洲與其他地方，部署遠程陸基飛彈系統。

然而，核武軍備競賽不是唯一之路，防止擴散政策教育中心(Nonproliferation Policy Education Center Henry Sokolski)執行主任亨利•索科爾斯基(Henry Sokolski)建議「不要與大陸針鋒相對，用洲際飛彈換洲際飛彈。」

他說：「北京現在可以比我們更快、更便宜地製造核彈，我們不應在隨他們的規則行事。與中國大陸競爭，其實有更輕鬆的槓桿方式，意思是善用美國的優勢。」

「比如我們可以利用太空科技，削弱、剝奪大陸越來越龐大的軍事力量，並且太空科技可以使美國現有的核力量，更不容易受到第一次打擊。」