藝人隋棠2022年以低於市價5千多萬，平均每坪66.8萬元，買下大直一戶8200多萬元的百坪中古豪宅，近日卻遭樓下鄰居投訴放任小孩早晚奔跑吵鬧，影響睡眠， 甚至必須看身心科，但隋棠反擊鄰居是高敏感族群，已經配合對方諸多讓步。對此，有網友挖出隋棠鄰居是7年前購入房子，以社區最高價，每坪88萬入手，「突然能理解鄰居為何這麼氣了」。

原PO日前在PTT「home-sale板」發文，因好奇心發作調查隋棠大直豪宅的實價登錄，發現原來樓下鄰居也沒有住很久，是2016年入手，換算每坪單價為社區最價88萬元，相比隋棠以每坪約66.8萬元買下，每坪就貴了21.2萬元，馬上懂了為什麼樓下會「氣噗噗」。

根據實價登錄，隋棠鄰居2016年花5700萬元買下該樓層，坪數約73坪，4房2廳2衛1車位，而隋棠的百坪樓中樓，原屋主先開價1.4億待售，並同步以每月10萬多元出租，直到2021年房客退租，原屋主降價求售，最後隋棠以8250萬元，等於每坪66.8萬元成交，創社區單價新低紀錄。隋棠曾表示，買房前就知道鄰居有點特別，但因為太喜歡房子的清幽環境、採光好，最終決定購入。

文PO出後，許多網友紛紛留言：「難怪要便宜賣，前屋主根本想能多快跑就多快跑」、「破盤價果然不是沒有原因的」、「2016買的比樓上貴那麼多，氣到身心失調幻聽了吧」、「樓下買得特別貴，其他交易戶的價格大概就70多萬」、「拉低行情當然氣噗噗」。