展望後市，八貫表示，第一季產能保持滿載，並積極著手後續訂單需求及新產品開發討論。身為全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，伴隨全球經濟解封，醫療、航太需求攀高，可望延續快速成長動能；新產品防彈背心外罩訂單總量達百萬碼，出貨至2024年第一季，可全年挹注貢獻。

受惠醫療床庫存回補、航太業明顯復甦與新產品防彈背心外罩訂單挹注，八貫去年醫療與航太救生與軍工等產品比重明顯拉高，推升營收、獲利逐季成長；去年第四季營收7.1億元、營業淨利1.8億元、稅後淨利1.4億元，皆創歷史新高。

在產能稼動率滿載，高毛利產品比重拉高，與匯兌收益挹注下，八貫去年毛利率29％、營益率21％與稅後淨利率20％，呈現三率三升，分別較2021年增加6、6與7個百分點，烘托全年營收、獲利再衝新高。

展望2023年，八貫指出，戶外休閒需求前景雖尚未明朗，但醫療、航太救生、軍工都較過去攀升，並積極開發更多新產品應用，增加產品組合廣度。除新產品防彈背心外罩訂單外，醫療產品線亦持續受惠因疫情推動歐美提升醫療病床數趨勢。

尤其，國際觀光需求谷底回升，航空班次需求增溫，加上大陸重啟開放，推升全球航空客運新機需求，八貫身為全球唯二航太逃生滑梯布料供應商，在市佔率與基期仍低情況下，預期今年航太救生產品線可保持快速成長表現。