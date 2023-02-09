ChatGPT已能寫出BBC節目開場白 它能拯救科技巨頭嗎？

聊天機器人ChatGPT近日在全球網路受到熱烈追捧，人工智慧生成內容（AIGC）成創投界焦點，中國各大科技公司亦紛紛宣布入局，研發與ChatGPT相關的應用程式。大陸IT業者分析稱，中國需要適應中文思維並能與ChatGPT媲美的AI對話系統，在數位領域競爭中要防止被「卡脖子」，其中運算能力最為關鍵，先進晶片的障礙必須突破。

香港《經濟日報》引述民生證IT行業首席分析師呂偉指出，中國肯定、絕對是需要自己的ChatGPT，因為ChatGPT是高於搜索引擎的知識輸入和輸出的入口。這一旦被「卡脖子」，意味著整個數字經濟在最高層次被阻。這不但是國家的戰略必爭之地，也是每一個網路巨頭、科技巨頭必爭之地。

東北證券計算機組首席分析師黃淨認為，從零開始在短期內復現ChatGPT可能需要至少10億人民幣（約合台幣44億元）的投資，但國產化ChatGPT是非常需要的。目前ChatGPT得訓練數據以英文為主，中文的比重很小，但海外思維方式與大陸存在較大差異，會影響ChatGPT在大陸適用程度。

此外，對大陸的使用者而言，ChatGPT必須要第3方轉接才能適用，而這會帶來合規、連接穩定性和速度等諸多方面的問題，在安全方面，ChatGPT是極為重要的核心節點，因此自主可控是必須的。雖然，網路公司或領先的AI公司有機會率先做出國產化的ChatGPT，但ChatGPT沒有開源，因此還有較長的路要走。

報導說，AI主要需要3大核心技術支持，分別是算力、數據和算法。呂偉認為，中國不缺數據，因為有龐大的人口基數，且政府在做數據要素的改革。在算力層面，要支撐類似ChatGPT的應用，至少需要6到7個30億人民幣（約台幣133億元）規模的數據中心；基礎模型基於GPT-3(ChatGPT基於GPT-3.5）訓練一次，基本需要400-500萬美元（約合台幣1.2億至1.5億元）的算力成本。

他稱，這種投資規模會引發網路、科技巨頭在算力的資本開支的軍備競賽。他認為，對中國來說，如何提升AI算力，突破一些底層AI算力晶片的瓶頸，是值得去努力的。

《上海證券報》訪問多位AI業界人士表示，當前算力對於訓練大模型是足夠的，但隨著新一輪AI浪潮到來，後續算力需求將嚴重考驗中國圖形處理器（GPU）等晶片產業的發展。

至於算法，呂偉表示，ChatGPT最底層的技術Transformer模型，是2017年Google發布的，底層技術相對變化不大。相比算力和數據，中國在算法上的門檻相對小一些。