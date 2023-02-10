台灣燈會的燈飾作品散布在台北的街區巷弄間，串聯成絢麗奪目的燈藝嘉年華，在這場用光束編織的燈會場域中，也藏有不少藝文場館、文化古蹟等潛光隱耀地，豐富了燈會的藝文氣息。《台北畫刊》推薦燈會周邊值得一訪的文化藝術場所，玩賞燈會之餘，不妨也順道走訪！

# 隱身巷弄的風格藝廊

11839當代藝廊、Contemporary by U

取名自攝影術發明的1839年，「1839當代藝廊」致力以立足台灣、放眼全球的態度，讓更多人能夠深入了解、欣賞攝影。當期展覽《失落的飛碟村》為德國攝影家Michael Nischke造訪台灣時，偶然發現特殊設計建築物的攝影作品。由於這些建築物皆已被忽視、遺忘許久，攝影家拍下了這些猶如「飛碟村」的失落建築，再度重現1970年代芬蘭建築師Matti Suuronen 所設計的UFO圓形房屋模樣，喚醒大衆預見UFO之夢。

位於松山文創園區旁靜巷中的「Contemporary by U」，其室內空間設計保留了原房屋的U型動線，並以灰色系風格低調地呈現藝廊的優雅。不同於多數藝廊常見的經營方式，Contemporary by U巧妙地融合咖啡飲品，打造成簡約的複合式藝廊，希望藝術能跟咖啡一樣，如日常般地走進每個人的生活，撕下大眾對藝術遙不可及的刻板標籤。

Contemporary by U經常展出當代、普普和街頭藝術家的作品，最新的展覽為西班牙藝術家Taher Jaoui首次來台的個展《衛星是圍繞我們運行的物體》。藝術家受到非洲原始藝術、塗鴉、戰後抽象表現主義等影響，其作品透過雜亂無章的圓圈、盒子、氣泡等元素結合紋理與色調，呈現出神祕數學符號及非洲古老文化美學，透過本次的展出，藝廊邀請觀眾同探藝術家的神祕主義藝術。

「Contemporary by U」於燈會期中正展出西班牙藝術家Taher Jaoui的作品。（圖／Contemporary by U）

1839 當代藝廊

時間：11:00-19:00（週一公休）

電話：02-2778-8458

地點：台北市大安區延吉街120號地下樓（入口於126巷1號旁）

Contemporary by U

時間： 11:00-20:00（週一公休）

電話：02-2764-0068

地點：台北市信義區忠孝東路四段553巷42號1樓

# 最流行的台北文化能量

台北探索館、華山1914文化創意產業園區

在藝廊感受大師級的藝術作品後，接著不妨造訪台北視角的展覽場域，一探台北輕鬆活潑的文化氛圍。位於台北市政府市政大樓內的「台北探索館」，是市民與遊客探索台北的窗口，除了展示台北的城市記憶，也以豐富的城市自然生態與藝術文化風情，傳遞台北市獨有的城市魅力。

「台北探索館」的發現劇場有壯觀的大銀幕，讓觀眾體會台北市的多元與多彩。（圖／台北市觀光傳播局）

台北探索館內不僅有古城模型，帶領觀展者走進舊時台北，在豐富的人文史料中感受從300多年前荷蘭時期到現代的常民生活；亦有超大的投影螢幕，以壯觀的視覺效果呈現台北包羅萬象的景觀。此外，館內還藏有鎮館之寶「發現劇場」，200坪空間、360度環形螢幕與旋轉舞台，在未來感十足的視覺空間中，透過城市系列影片，帶著觀者認識台北的前世今生。

談到台北的文化場域，另一處不容忽視的是由日本人於1914年建置酒廠的「華山1914文化創意產業園區」。這裡早期生產日本清酒，而後成為台北酒廠，自1999年起開始發展成多元的藝文展演區，除了經常有期間限定快閃店、講座論壇、市集品牌活動，亦有光點華山電影館、烏梅劇院、Legacy音樂展演空間等。

台灣燈會期間，華山文創園區內的展覽也是接連不斷，有廣受大家喜愛的IP快閃店，如SPY x FAMILY間諜家家酒、Esther Bunny艾絲樂小兔、角落小夥伴、The Butters奶油家族、伊藤潤二等，也有像是「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展、「咒術迴戰展」、「米奇藝術展全球巡展—台北站」等展覽，邀請大家一同來華山感受都市的文創能量。

「華山文創園區」內展出的「ゲゲゲの鬼太郎 妖怪100物語」特展，帶大家體驗奇想世界。（圖／華山1914文化創意產業園區）

台北探索館

時間：09:00-17:00（週一及國定假日休館）

電話：02-2720-8889轉8630

地址：台北市信義區市府路1號（台北市政府內）

華山1914文化創意產業園區

時間： 戶外空間24小時開放

電話：02-2358-1914

地址：台北市中正區八德路一段1號

# 充滿時光魅力的古蹟

國家鐵道博物館籌備處（國定古蹟台北機廠）

位於信義區的「國家鐵道博物館籌備處」，為「台北機廠」舊址，從日本時期就是保養維修各式火車的重要基地，後因鐵路現代化，火車維修作業在2010年代初期遷移至桃園，台北機廠才卸下重擔。帶著時光痕跡的老機廠，在現代高樓林立的信義區顯得特有韻味，歌手周杰倫、法國名導盧貝松都曾到此取景拍攝。

如今園區正在規畫，除保留舊時機廠作業場域的機具，見證過去鐵道工人的生活軌跡之外，也陸續收藏珍貴鐵道車輛，預計將園區打造成「活的鐵道博物館」。籌備期間不定期推出各檔特展，燈會期間正展出「看得見與看不見的日月潭——日月潭水力發電工程與電氣鐵道」特展，另園區導覽則採官網預約制，非常適合鐵道迷、攝影迷及對鐵路歷史有興趣的大小朋友來訪，一睹台灣第一座火車維護作業廠的黃金歲月。

國家鐵道博物館籌備處（國定古蹟台北機廠）

時間：特展期間09:30-17:00（週日、一公休），非特展期間需預約

電話：02-8787-885

地點：台北市信義區市民大道五段50號

「國家鐵道博物館籌備處」收藏珍貴的火車及鐵路相關文物，可供民眾深入認識鐵道文化。（圖／國家鐵道博物館籌備處）

本文作者：韋森

(本文摘自《台北畫刊2月號661期》)