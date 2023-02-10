美國股市主要指數今天多收低，回吐稍早漲幅，因大企業獲利報告好壞參半，同時債券市場殖利率上升，也提高華爾街股市的壓力。
道瓊工業指數下跌249.13點或0.73%，以33699.88點作收。
標準普爾500指數下滑36.36點或0.88%，收4081.50點。
科技股那斯達克指數挫跌120.94點或1.02%，收11789.58點。
費城半導體指數小漲4.00點或0.13%，收3059.62點。（譯者：楊昭彥）1120210
美國股市主要指數今天多收低，回吐稍早漲幅，因大企業獲利報告好壞參半，同時債券市場殖利率上升，也提高華爾街股市的壓力。
道瓊工業指數下跌249.13點或0.73%，以33699.88點作收。
標準普爾500指數下滑36.36點或0.88%，收4081.50點。
科技股那斯達克指數挫跌120.94點或1.02%，收11789.58點。
費城半導體指數小漲4.00點或0.13%，收3059.62點。（譯者：楊昭彥）1120210
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