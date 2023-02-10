10日0時54分許，台北市南港區發生離奇自摔死亡車禍。47歲李姓男子騎機車行徑南港區市民大道七段往東173號燈桿處，不明原因向右摔車倒地，送醫急救仍宣告不治，詳細車禍原因，警方正擴大調閱監視畫面調查中。
警方初步調查，47歲李姓男子騎乘普通重機車，由市民大道七段西往東外側車道行駛，不明原因突然向右偏駛倒地而肇事。
李姓男子臉部受傷，送台北國泰醫院急救，於2時13分經醫師宣告不治；酒測值由醫院抽血檢測中。據稱，李姓死者深夜才從汐止騎車下班返家，途中卻離奇自摔肇事身亡。
10日0時54分許，台北市南港區發生離奇自摔死亡車禍。47歲李姓男子騎機車行徑南港區市民大道七段往東173號燈桿處，不明原因向右摔車倒地，送醫急救仍宣告不治，詳細車禍原因，警方正擴大調閱監視畫面調查中。
警方初步調查，47歲李姓男子騎乘普通重機車，由市民大道七段西往東外側車道行駛，不明原因突然向右偏駛倒地而肇事。
李姓男子臉部受傷，送台北國泰醫院急救，於2時13分經醫師宣告不治；酒測值由醫院抽血檢測中。據稱，李姓死者深夜才從汐止騎車下班返家，途中卻離奇自摔肇事身亡。
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