I got a car key lodged in my face — doctors were amazed by the freak accident https://t.co/nDrtG44GRv pic.twitter.com/jV6kRb199z — New York Post (@nypost) January 29, 2023

加拿大一名24歲女子芮妮（Renée Lariviere）和友人相偕外出吃晚餐，對方朝她扔了一串車鑰匙，沒想到整把鑰匙竟然筆直插進她的左臉，就連醫生也看傻眼，在徵求她的同意後將照片拍下，打算和學生分享。

綜合外媒報導，芮妮近日在抖音（TikTok）分享2017年時發生的一起意外，她透露當時正和友人準備外出用餐，對方便順手將車鑰匙丟給她，她沒多想就伸手去接，沒想到整串鑰匙用力打在她臉上，「當下我只覺得被鑰匙打到臉，沒想到朋友慌張地看著我說，『我的老天！別動！』」並緊急撥打119求救。

芮妮坦言，事發當時應該是腎上腺素的關係，所以沒有覺得傷口很痛，後來才知道是鑰匙直接插進臉頰，讓朋友頓時慌了手腳。後來她還走進廁所查看傷勢，直到照鏡子才被傷口嚇了一跳，血也慢慢從傷口滲出來，不過她並不擔心會留下疤痕，反而害怕會因此失明。

隨著救護車在幾分鐘內抵達，芮妮也被緊急送往醫院，當她進入急診室照完X光後，現場醫護人員也看傻了，因為整把鑰匙深入鼻腔和眼睛下方近4公分，後來整形外科醫師協助將鑰匙取出，並將傷口進行縫合，如今已看不出任何疤痕。芮妮也提到，由於自己受傷的原因實在太離奇，當下有許多科別的醫師湊過來看，「其中還有一名醫師要求拍照，目的是想要讓自己的學生了解，什麼樣的緊急狀況都有可能發生」。