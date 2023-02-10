日前共享汽車iRent發生用戶個資外洩，公路總局日前表示將依個資法處以最高罰鍰新台幣20萬。行政院長鄭文燦10日出席國家資通安全院揭牌時表示，現行個資法最高罰則為20萬，相關部會評估後都覺得太輕，之後會推動修法，把個資法的罰則提高，而個資保護獨立監督機制會在修法中落實。

鄭文燦致詞時表示，蔡英文總統上任後對數位轉型、數位韌性跟數位永續3大目標，在過去6年多來，台灣在數位建設投資遠勝於過去，而數位部的成立，也能做到數位培力、資安保護以及數位韌性等大目標。

鄭文燦說，國家關鍵基礎建設、大型資訊系統，必須要用新的觀念加以維護，蔡英文已請行政院在資安軟硬體預算、專責人力、所有資料存取跟作業SOP，建立起新的制度，相信數位部能做得很好。

鄭文燦特別感謝前行政院長蘇貞昌，因為蘇核定預算跟人力才有今日的掛牌。而行政院長陳建仁上任就交代他，資安法跟個資法分別要落實。最近發生幾件重大個資外洩，不管公私部門，政府採取迅速有效處理方案，並且採取事前防護、事後處理。

鄭文燦說，就資安個資處置方式政院已擬定新的做法，如iRent個資外洩事件，3天內由行政檢查小組會同資安院進行行政檢查，10天內針對個資外洩作成調查報告，事件2周內要做成處分決策。

他指出，個資法已經10年未修，目前罰則是2萬到20萬元，國發會跟數位部評估後都覺得太輕，將推動修法提高罰則，而憲法法庭已經判決，明年8月前要針對個資保護有獨立監督機制，會在個資法修法裡面落實。