原本有重大突破性發展的淡北道路，在去年底正式公告招標後，如今卻因無人投標而導致首次招標流標。新北市政府說明流標主因除了技術層面以外，還有缺工缺料的問題，待修正預算及內容後，將會於兩周內再度上網招標。新北市議員陳偉杰表示，淡北道路因政治因素被拖延了兩年，成本不斷被墊高，這就是政治綁建設的苦果，把全民都當成了冤大頭。

陳偉杰指出，淡北道路就是「政治綁建設，民眾吞苦果」的最佳案例。第一苦便是明知政府拿建設當競選支票，刻意拖兩年，民眾無奈只能忍氣吞聲；第二苦就是建設成本的提高，導致預算的追加，這是民眾的納稅錢，全民卻得被迫吞；第三苦就是建設期程晚一天，民眾對於惱人的交通就得多忍耐一天，這種受到政治影響的苦果，民眾也只好繼續吞。

陳偉杰強調，儘管政府一再說成本提高是受疫情、美中對抗、俄烏戰爭等事件導致世界通膨的影響，但既是如此，就更應把握時間盡速動工，而不應以政治綁架公共建設拖延時間才對。同時，從本次淡北道路流標的原因來看，除了技術層面以及原物料成本大增的因素外，還有很大一部分是缺工缺班的問題。根據目前營建業普遍缺工的情形來看，政府並未對症下藥，更何況還有移工問題。

陳偉杰表示，國內因台商與資金回流，導致目前台灣缺工問題嚴重，尤其是營建業。根據報導，南科台積電因興建廠房，除了薪水加倍，還以「發現金」吸走了大批原本南部建案的勞工。一般建案為了找到勞工，不但得採日薪發放，但就算水泥工每日3000、電銲工每日10000也都還請不到人。建商想找移工，礙於法令規定，一般住家商辦工程不得申請移工。目前在台灣有70萬移工，投入營建業者竟不足7000人，連百分之一都不到，但卻有逼近10萬的失聯移工與黑工，實在讓人匪夷所思。陳偉杰並建請中央針對淡北道路儘速追加預算補助，以免拖延時間後成本又再增加。