基隆市仁二路與愛六路口，因為就在信義國小及仁愛國小附近，再加上信義國小正在進行校舍工程，近來每到學童放學時間，往往讓學童堵在路口苦等紅綠燈。基隆市議長童子瑋16日舉行會勘，初步透過調整交通號誌秒差，改善學童放學時的安全。

基隆市議長童子瑋（右1）、基隆市交通處長王圳宏（右2）共同會勘，決定調整仁二路與愛六路口的綠燈秒差。（張志康攝）

童子瑋表示，近來接獲不少家長陳情，指仁二路與愛六路口的交通號誌秒差過長，往往讓學童塞在風雨走廊，明明信義國小地下停車場就沒有車出入，卻得苦等號誌變換。

童子瑋16日邀齊基隆市交通處、教育處、警察局交通隊與校方人員進行會勘，童子瑋表示，近來因為信義國小校門正在進行工程，導致交通動線有所改變。他指出，周遭街區涉及2千多名學童出行安全，上放學時間人車流量極大，交通動線與號誌的設計務必做到人性化、最高標準，讓孩子們開心學習、安心回家，家長市民都放心，莫讓教育建設的陣痛期成為學生安全的漏洞。

交通處長王圳宏表示，在得知民眾有這樣的困擾後，便與同仁洽商，預計將仁二路方向的綠燈秒差延長5秒、愛六路方向綠燈縮短5秒，以解決學童放學「堵路口」的問題。

另外，附近的延平街派出所也允諾將在上午7時到8時，以及下午4時至5時兩個時段，派出警力在信義國小仁二路137巷的側門進行交通疏導。同時童子瑋也與交通處討論，將信義國小前仁二路右側的停車格清除，以增加路幅，並用做學童上下學時間的「家長臨時接送區」，並提議在信義國小停車場出口增設反光鏡，以確保學童的安全。