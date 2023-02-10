屏縣府推動鳳梨彩繪農客松培訓及競賽，最終由屏科大團隊繪製「旺福鴞」獲得首獎，成功延續屏科大鳥類生態研究室所推出生態農產品「貓頭鷹鳳梨」及「鴞旺來」的田間推廣理念，透過彩色地景的展現，鼓勵高樹鄉鳳梨農減少使用鼠藥、共同維護貓頭鷹的生活安全，傳達鳳梨產業也可以保護貓頭鷹的生態。

由屏科大團隊繪製的鳳梨彩帽貓頭鷹「旺福鴞」，成功透過彩色地景的展現，鼓勵高樹鄉鳳梨農減少使用鼠藥，傳達鳳梨產業也可以保護貓頭鷹的生態。（屏科大提供／謝佳潾屏東傳真）

獲得首獎的屏科大團隊隊長王婉儀指出，這次屏科大鳥類生態研究室夥伴與親友團組隊參賽，經大家同心協力繪製出那麼美的地景後獲得首獎，真的很感動，除可以大聲號召民眾來看鳳梨彩帽貓頭鷹「旺福鴞」外，也成功延續了研究室推廣友善農耕的理念。

由屏科大團隊繪製的鳳梨彩帽貓頭鷹「旺福鴞」，成功透過彩色地景的展現，鼓勵高樹鄉鳳梨農減少使用鼠藥，傳達鳳梨產業也可以保護貓頭鷹的生態。（屏科大提供／謝佳潾屏東傳真）

她說，屏科大鳥類生態研究室的成員們，近年協助屏縣府與屏東林管處推動生態服務給付及棲地營造的概念，去年起，縣府祭出草鴞生態服務給付獎勵金，只要符合不投放鼠藥、不使用防鳥網、不使用捕獸夾，且農藥殘留符合安全標準的農民，就能領取獎勵金，藉此保護瀕臨絕種的草鴞。

由屏科大團隊繪製的鳳梨彩帽貓頭鷹「旺福鴞」，成功透過彩色地景的展現，鼓勵高樹鄉鳳梨農減少使用鼠藥，傳達鳳梨產業也可以保護貓頭鷹的生態。（屏科大提供／謝佳潾屏東傳真）

棲地營造方面，屏科大鳥類生態研究室在獲得水利單位的同意後，在高草灘地間進行白茅草的種植，希望能營造瀕臨絕種的草鴞生存棲地，同時結合量販店通路推出屏185「貓頭鷹鳳梨」、禮盒「鴞旺來」等生態物產，藉由農特產品傳達守護生態及保育貓頭鷹的理念。

屏科大鳥類生態研究室研究員林惠珊表示，草鴞屬於瀕臨絕種的第一級保育類野生動物，目前全台灣族群數量估計僅約500隻，在屏東的高樹、九如、里港、鹽埔、屏東市等地，都有發現草鴞蹤跡，數量相當稀少，若不積極保育就來不及了。

為此，屏科大鳥類生態研究室的成員們，繼透過與公部門、私人企業、超市量販通路等協助後，又以地景繪製專業接續傳達生態復育的信念，他們說，希望未來能夠讓更多人參與貓頭鷹的保育。