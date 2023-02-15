網紅鳳梨（吳泓逸）跟「秘書」女友歐菈感情穩定，經常透過社群媒體分享情侶間的趣事，未料昨(14日)正逢西洋情人節，因為工作太忙忘記慶祝，讓求生慾極高的他，嚇到趕緊買花賠罪，未料花種卻買錯，讓女友白眼翻到後腦勺，無奈表情全寫在臉上。

昨(14日)正逢西洋情人節，沒想到近來工作滿檔的鳳梨，壓根忘記這件事，直呼：「我近期真的很多工作在忙，今天也是行程滿到忘記情人節這件事」，也急忙跟女友道歉，希望能獲得對方諒解，接著曬出送女友情人節花束的照片，接著表示：「一點小小的心意希望妳會喜歡，等我忙完在請妳吃滷肉飯，祝各位情人節快樂」。

不過眼見女友歐菈收到花束時，表情卻是面露不屑，還翻了一個大白眼，跟旁邊面露笑容開心比YA的鳳梨形成強烈對比，對此，網友紛紛點出關鍵原因：「這是初一十五拜拜的花啊」、「包裝花的紙，太潦草了」、「這花拜拜用的無誤，一定是去菜市場臨時買的」、「一看就是先跟神明借來的」，女友歐菈則是無奈回應：「真美的菊花呢，謝咯」，對此，鳳梨則是回覆：「花都大同小異啦…意思到就好了」。

鳳梨去年慶祝與女友歐菈交往兩年，當時PO文表示：「任期滿兩年沒什麼能夠招待妳的，請妳吃一頓鐵板燒，再送妳一條三色開運瑪瑙紅線以茲鼓勵」，不過眼尖網友卻發現紅線疑似只是用黃、綠、紅三色橡皮筋所製成，讓所有人忍不住噴笑。