網紅鳳梨(吳泓逸)以獨特台式幽默的作風深植人心，近幾年也開展飲料店事業，感情方面也坦言想和交往3年的秘書女友歐菈結婚，生活逐漸邁向穩定之餘，孝順的他特意買了賓士車送給媽媽，卻爆料媽媽開車的技術不佳，搞笑提醒路人遇到媽媽，務必盡可能遠離。

鳳梨今(16日)在臉書發文，基於道路安全和保障用路人安全的前提下，遊說了媽媽3年，終於讓媽媽換掉快20年的老車，交完車回到公司，媽媽才露出一抹笑容，小聲地說：「其實賓士好像也滿不錯的...雖然比較貴一點...但是有它的道理...」，對此，鳳梨慷慨表示，創業這幾年很感激媽媽的支持，只是個小心意。

然而，話鋒一轉，鳳梨爆料路人遇到媽媽開車要小心，細數一系列的缺點：「因為我老母不會路邊停車...也不會倒車入庫...方向燈跟雨刷常常搞不清楚...也常忘記開大燈...甚至在N檔與P檔間常常搞混...」，總結來說，鳳梨認為有很多不安因素，充斥在自己媽媽身上，特意提醒路人們：「遇到我老母能盡可能遠離。」

鳳梨爆料媽媽連在自家車庫倒車，都會需要警察幫忙。(圖/鳳梨 FB)

更狠的是，鳳梨在留言區補充說：「她曾多次在自家車庫倒車，卡住車直接請警察來幫忙移車，還有自己撞電線桿然後哭了，反正很多離譜的紀錄，請知悉」，種種黑歷史曝光後，讓網友開玩笑給出建議：「媽媽需要一位司機」、「保險應該加重一點」，對此，鳳梨做出幽默回應：「我的司機都很怕她...沒人敢載她，我強烈懷疑當初應該是拿雞腿換駕照的。」