金馬影后賈靜雯大女兒梧桐妹（Angel）即將滿18歲，遺傳媽媽的好基因，憑亮麗外貌，受到許多人關注，之前經常在社群平台分享性感照的她，從去年12月初後突然消失一個半月沒有發文，如今昨又開工分享生活照，只見曬出的性感濕髮照，神似賈靜雯年輕時的容貌。

從梧桐妹曬出的新照中，只見她一頭濕髮，身穿著墨綠色Bra微微露溝，神情中透露出成熟小女人的撫媚氣息，貼文一出後，網友紛紛大讚：「超久沒看你出現了！！」、「好像媽媽年輕時的樣子」、「辣~很美」；另外也有人留言喊：「失蹤人口終於回歸了。」她則回覆：「嘿嘿嘿。」

媽媽賈靜雯之前出席活動時被問到梧桐妹常常PO性感照，認為：「大家都年輕過。」，不過她也坦言為人父母：「心臟要很強大，跟小孩的溝通要理智。」至於是否會跟Angel討論穿衣尺度？賈靜雯表示：「她現在是青少女，在她這個過程，我覺得彼此的尊重很重要，我也會提醒她，要穿到自己舒服跟自在。」、「只要不要讓自己曝光太多，我覺得都是還OK啦。」