彰化知名地標八卦山大佛整修完畢，正辦理驗收中，其中山下牌樓去年由原獻建的黑松公司贊助300萬元供縣府整修，不過至今仍未動工，引發民眾質疑，對此文化局表示，牌樓已經流標3次，正重新檢討招標內容後，再上網招標。

八卦山牌樓乘載彰化縣民的共同記憶，歷經超過一甲子的歲月，牌樓表面油漆嚴重剝落，已經不復當年風采，不過牌樓只有外觀失去光彩，但經過縣府請專家進行結構鑑定，其結構安全無虞，縣府與黑松公司討論後，同意贊助300萬進行整修。

縣府文化局指出，迎賓的八卦山牌樓位在彰化市中山路、東民街口，1963年由飲料大廠黑松汽水公司前身進馨汽水公司捐獻興建，隔年4月完工，是引導觀光客進入八卦山風景區的重要地標。

牌樓採用北式宮殿建築風格，以鋼筋水泥的工法，但隨著時間風吹日曬，牌樓外圍油漆嚴重剝落，黑松公司在今年彰化建縣300年之際，再度贊助300萬元供縣府整修，縣府將委託匠師進行屋瓦仿作，裂縫補強、斗拱修補、油漆粉刷、照明及電氣設備等改善。

文化局表示，但因疫情影響營造市場，各地缺工、缺料問題仍在，包括過去八卦山大佛整修工程都流標9次，才順利完工驗收，迎賓的八卦山牌樓從去年12月到今年1月至今，已經流標3次，都沒有廠商投標。

文化局強調，工程流標是普遍現象，全台原物料、工資因疫情上漲，目前已經著手檢討標案內容，會持續上網招標，施工期預估要6個月，若順利標出的話，應該能趕上今年建縣300年，屆時將規劃老照片等展覽，用嶄新的面貌帶領彰化縣民走入歷史記憶。

說到八卦山大佛、牌樓修復可以說是一波三折，彰化八卦山大佛修復過去曾停擺長達2年，縣府與監造單位重新規畫並發包，歷經9個月才修復完成，如今八卦山牌樓修復仍卡關，是否能如期如質招標並完工，引發民眾關注。