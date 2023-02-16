南投縣立委補選，民進黨候選人蔡培慧16日邀農田水利署副署長林國華，向農民說明八卦山旱灌計畫工程進度；國民黨候選人林明溱競總則指出，2年來農田水利署拒絕與縣政府溝通，直到選舉來了，對手才宣稱積極促成此事。

蔡培慧說，她擔任中辦執行長時邀集農水署現勘，爭取赤水村與竹圍村旱灌灌溉用水改善，經發包施工，第1期備援水井已建置完成，第2期輸水管及3口蓄水池改善工程，將在2月底發包，P17蓄水池新建在取得民眾共識後就可按照設計圖發包施工。另外，強化管線保持水壓穩定，須新增P15蓄水池，今年預計啟動第3期規畫設計作業；目前赤水村已按照進度施作，希望陸續完善整個名間鄉八卦山旱灌區的農業用水需求。

林明溱競選總部表示，八卦山旱灌區灌溉系統能夠順利獲得改善，當然樂觀其成。但在南投縣許淑華擔任立委時，質詢當時的行院長蘇貞昌，就已經達成共識，將由縣府轉農田水利署管理；林明溱也認為農田灌溉屬於中央權責，因此積極促成此事，並要求工務處盡快交接，方便讓農田水利署作業，不過，2年來農田水利署拒絕與縣政府溝通、轉交。

許淑華擔任立委時，就痛批蔡培慧是「割稻尾」，如今又重提此事，相信有智慧的選民，有自己的判斷力。