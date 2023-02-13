當美國對大陸先進晶片進行強力制裁後，許多專家警告，大陸將加強發展成熟製程的晶片，有可能讓國際上專攻成熟製程的廠商面臨巨大壓力。如今此事似乎正在發生，大陸晶圓代工巨頭中芯國際無意改變資本支出計畫，將持續擴大成熟製程與舊晶片的產能，同時擴充新工廠的基礎設施，並未因外在打擊而潰敗。

日經亞洲評論報導，面對晶片業不景氣與美國制裁，中芯上周五公開表示，地緣政治的緊張情勢與市場上需求疲軟，讓全球晶片業面臨前所未有的嚴峻局勢，聯合首席執行長趙海軍說：「客戶下單意願明顯減弱，跟去年上半年相比，驅動IC與NOR記憶體晶片的價格下跌至少3成。」

趙海軍補充說道，「即使汽車晶片依然短缺，但這只能抵消部分智慧手機與消費性電子產品的需求疲軟，驅動IC的庫存水準仍超過四分之三，CMOS感光元件的庫存也非常高。」

儘管如此，中芯並不會縮減資本支出，將照計畫購買設備與擴充產能，至於美國針對先進晶片的制裁，趙海軍並未多吐露衝擊，僅說明晶片設備的供應鏈仍緊張。

趙海軍說：「位於北京的新工廠已經開始試生產，但由於設備延期，量產進度將延遲一至兩季。」