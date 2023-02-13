美眾院特別委員會擬來台辦聽證會？ 蕭美琴曝最新進度

駐美代表蕭美琴返國述職，今上午應邀至立法院與國防外交委員會簡報台美關係。對於傳出美國眾院美中戰略競爭特別委員會有意訪台並舉辦聽證會一事，蕭美琴表示，美國議員非常關心，過去一年有30多位訪台，「相信未來只會增加」，駐美代表處後續也會做適當安排。

曾擔任4屆立委的蕭美琴自2020年開始擔任駐美代表近3年，近日首次返台述職。今赴立院國防外交委員會簡報，民進黨團總召柯建銘，立委趙天麟、林靜儀、何志偉，國民黨立委江啟臣、民眾黨立委邱臣遠等出席。

蕭美琴回憶，人生在立法院待了很多年，很高興今日可以看到老同事。今天是應外交國防委員會邀請，到委員會就台美議題交換意見。蕭美琴說，她在華府期間，也接待了很多立法院的同事，包括何志偉等大概20人次，另外立法院長游錫堃上星期也在美國，總共有8個團，其實定期有立院訪團來到華府，來作國會外交，也會照慣例跟訪談做簡報說明大家所關心的議題。

對於外界關注的美國聯邦眾議員擬組團來台一事，蕭美琴說，美國國會議員來台灣是大家興趣度非常高的議題，過去這一年也有30幾位美國國會議員來台灣，相信未來只會增加，大家關心支持台灣，駐美代表處後續會針對各個議員想要來台灣的興趣，做適當的安排。

至於在野黨認為若美國國會議員在台灣舉辦聽證會，是挑釁對岸的行為，蕭美琴直言，美國國會議員想要來台灣的細節，駐處都還沒有開始做規劃，對國內各界的看法，也會進一步跟訪團溝通、做最適當的安排。

關於總統下半年出訪一事，蕭美琴說，在疫情前，總統到邦交國出訪是常態，過去都有這樣的慣例，未來適當時間點也會做規劃，但目前並沒有細部、確切方案，後續會繼續保持聯絡。

至於未來是否與賴清德搭檔，蕭美琴則說此次回台是因應公務，時間很短，在各領域包含經貿、外交、國防等議題，跟相關機關交換意見。