中正大學犯罪研究中心13日發表2022年民眾對司法與犯罪防制滿意度的調查研究報告。（翻攝畫面）

歷年均有製作治安、司法議題滿意度民調的中正大學犯罪研究中心，13日公布「2022年台灣民眾對司法與犯罪防制滿意度之調查研究」發表會。調查指出，民眾對住家附近治安滿意度達83.1％，民眾對警察維護治安的滿意度仍有73.1％，不過「整體治安滿意度」則降至39.6％，從2019年的66.5％連續3年下滑，對政府來說是個警訊。

中正大學犯罪防治學者認為，這與近來陸續發生的台南88發槍擊案、台版柬埔寨等矚目案件有關，民眾容易受重大社會新聞影響觀感，學者也強調，相比對警察的滿意度仍維持高檔，民眾肯定警察，代表政府應強化跨部會合作，維護治安不能單靠警察單打獨鬥。

另外，87.8％民眾目前反對廢除死刑，12.2％民眾贊成廢除死刑，但需要有配套措施。

根據這份調查報告，「住家與社區治安狀況的觀感」滿意度為83.1％、「民眾對警察維護治安」滿意度為73.1％、「政府強化社會安全網之各項措施的滿意度」有54.3％的民眾表示不滿意、「法官可公正公平審理與判決刑事案」滿意度為32.8％。

另外，55.3％民眾滿意政府強力緝毒的表現，但有53.3％民眾不滿意政府在「詐騙犯罪防制」的表現；83.6％的民眾反對大麻除罪化。特別的是，去年發生台南雙警殉職案，90.5％的民眾贊同「故意殺害警察人員」應判處死刑。

中正大學犯罪防治學系教授鄭瑞隆指出，此次調查治安指標全面下滑，但民眾仍肯定警察維護治安的努力，代表維護治安不能僅靠警察單打獨鬥。

中正大學犯罪防治學系主任馬躍中則表示，針對此次調查，政府應對突發的重大犯罪與治案事件，展現出積極作為，同時強化跨部會合作，建構完善的社會安全網。

中正大學犯罪研究中心及犯罪防治系這項2022年民眾對司法與犯罪防制滿意度的電訪調查研究，召集人為犯罪防治學系特聘教授兼犯罪研究中心主任楊士隆，副召集人為犯罪防治學系教授兼教育學院院長鄭瑞隆、犯罪防治學系教授兼國際長許華孚及犯罪防治學系教授兼系主任及所長馬躍中。調查於2023年1月13日至16日，完成訪問全台1806位民眾，在95％信心水準下，抽樣誤差最大為正負2.2％。

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