大陸海南省三亞市日前有對男女去旅遊，卻在1處街道上和外送原產生糾紛、推擠，沒想到，外送員一推就倒地不起，疑似是「碰瓷」的狀況，引起民眾圍觀認為「遊客打人」，但這一番言論也讓這名「超胸」女子氣到飆罵「我不花錢哪有你的工資啊！」、「你的薪水是我養的知道嗎？」。

綜合陸媒報導，海南省三亞市有名外送員與1名女遊客發生爭執，引來不少在地人圍觀，此時疑似女遊客的友人將外送員推倒，該名外送員也因此倒地不起，這場景也讓一旁圍觀民眾拍下，拍攝民眾立刻喊著「打人了，報警，我錄下來了，還打人」。

然而，這名女遊客竟然當場開始對著在地人飆罵，「我不花錢哪有你的工資啊！你的薪水是我養的知道嗎？GDP有多少你自己心裡沒數嗎？」、「哪來的？除了賣檳榔就是旅遊，沒有遊客你們吃屎啊！」。

女遊客一連串飆罵完後，有位圍觀民眾跳出來發聲「遊客妳也要有素質啊！」，立刻又引起女遊客反嗆「這有素質？碰一下躺地上」。

影片在網路上曝光後，網友紛紛留言表示「好兇、好兇」、「女子說的對」、「這麼棒的女人，她說什麼都對」、「一看就是胸有成竹的人」、「妳胸大說得有道理」、「這女的好兇啊」、「馬上要直播帶貨了」、「一碰就倒，不過這女的說話難聽，但好像不無道理」、「雖然話不好聽，但確實是實話」、「碰瓷有理了？這外送員碰瓷還欺負遊客？」。