臺北市保安警察大隊宣導接獲簡訊切記「三不」：不點擊、不填輸、不匯款，如有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證。（簡銘柱翻攝）

臺北市保安警察大隊宣導民眾小心提防常見網路購物詐騙、簡訊連結詐騙、演唱會門票詐騙等詐欺手法，避免受騙荷包大失血。（簡銘柱翻攝）

臺北市保安警察大隊於現場宣講及發放165反詐騙、防貪宣導文宣小物，並提醒民眾有關申領補助網站的網址一定是gov.tw結尾。（簡銘柱翻攝）

2月21日立法院三讀通過「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，其中將普發全民新臺幣6000元；詐騙集團藉此機會於2月初開始，便假冒政府單位誆稱提領方式騙取民眾錢財等不法情事。台北市保安大隊為使國人能安心提領不被詐騙，特別於士林官邸花季展期間，設置「機動派出所」宣導民眾破解詐團各式手法，為民眾看緊荷包。

士林官邸花季展期間，保安大隊於官邸人潮較多之處，由員警手持標語及宣導海報提醒民眾，目前政府發放新臺幣6,000元初步規劃5種領取方式：

1.登記入帳：待財政部普發現金領取網站設立後，民眾可到該網站登記入帳。

2.ATM領取：民眾可持金融機構提款卡至8家公股銀行及台新銀、國泰世華銀、中信銀及中華郵政等12家銀行實體ATM，輸入身分證號碼和健保卡號後，可直接領到6,000元現金。

3.郵局領現：持身分證、健保卡到郵局臨櫃申請，依照指示進行實名認證程序後，即可直接領取6000元現金。

4.直接入帳：針對領有勞保年金、國民年金、老農津貼、勞退、身障補助、中低收入老人津貼等特定族群不須登記，政府已有帳戶資料，可直接入帳。

5.造冊發放：針對特定偏鄉，例如像屏東縣獅子鄉、花蓮縣萬榮鄉、台東縣金峰鄉等，是由當地派出所或分駐所造冊後發放，名冊要送到衛福部註記後，才可開始發放領取。

為了達到宣導效能，保大員警於現場宣講及發放165反詐騙、防貪宣導文宣小物，並提醒民眾有關申領補助網站的網址一定是gov.tw結尾，切勿點擊來源不明的簡訊或連結，避免受騙上當。此外，也宣導民眾小心提防常見網路購物詐騙、簡訊連結詐騙、演唱會門票詐騙等詐欺手法，避免受騙荷包大失血。

保安大隊呼籲，政府不會用簡訊方式或電子郵件通知國人領現金、登錄個資，如果收到類似「全民領6,000」通知的簡訊，請小心查證，千萬不要陷入話術上當受騙。接獲簡訊切記「三不」：不點擊、不填輸、不匯款，如有任何疑問，可撥打165反詐騙諮詢專線即時查證，也可前往內政部警政署165全民防騙網檢舉。