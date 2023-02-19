「臺海安全論壇」17日在台北召開，會中公布最新「臺海安全民意調查」。調查結果顯示民眾對蔡總統執政之兩岸政策不滿，不滿意度達52.6％，民眾亦認為蔡政府未做好因應大陸軍事威脅的準備。另對「九二共識」的認知情形分歧，但較信任國民黨推動兩岸關係。

此民調由「21世紀基金會」邀集多位相關領域學者完成問卷題目設計後開始進行民調，21世紀基金會表示，這項調查主要針對美、中兩強對台友善程度、兩岸關係的發展趨勢、兩岸爆發戰爭的可能性，及民眾的可能因應、國軍作戰整備程度認知等，以及當前台灣所面臨兩岸及國防重要議題，隨機抽取樣本受訪。

其中，民眾對蔡英文總統執政期的兩岸政策滿意度，39.6％表示滿意，52.6％表示不滿意；另有7.8％受訪者無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)，該份民調更指出，大多數民眾認為蔡政府未做好因應大陸軍事威脅的準備，有41.4％表示有準備，49.9％表示沒有準備；另有8.7％受訪者無反應(包含拒答、看情形、無意見、不知道)

同時「國軍獨立作戰能力尚未獲民眾肯定」，從民調中可以看到，有64.9％的受訪者不同意國軍能靠自己力量保護臺灣，表示同意者則占32.3％。

21世紀基金會表示，本次民調結果發現教育程度、省籍、年齡、居住地區、政黨傾向等因素，對於許多調查結果，都造成顯著差異的影響。調查結果顯示臺灣民眾對於兩岸關係、台海安全，戰爭和平的看法，有極大的差異。絕對不是一面倒地偏向某一種立場或價值。臺灣社會對於這份民調問題的意見，呈現明顯的分歧與分化。

此民調由「21世紀基金會」委由典通公司於今年1月1-4日，以臺閩地區22個院轄市及縣市 (含金門馬祖)20歲以上的「市區電話」用戶為對象(市話908戶)，另也將「手機」使用者納入訪問(302位手機使用者)，改善民調不易觸及20-30歲民眾的偏誤現象。