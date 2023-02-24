對於美國傳出將派100至200名部隊到台灣實施訓練計畫，前立委郭正亮提到一段令人顫抖的歷史，俄羅斯於2014年併吞克里米亞，當時美國也是派遣200位軍事顧問到基輔，訓練烏克蘭作戰！

美國媒體報導，美國將顯著增加部署在台灣的部隊人數，在未來幾個月內派遣100至200名部隊到台灣，較一年前的30人相比可以說是增加非常多。

據《華爾街日報》（WSJ）23日報導，這支規模更大的部隊將能擴大五角大廈一直未公開宣傳的對台訓練計畫，以提供國軍所需的防禦能力，同時又不會挑起北京的不滿。

前立委郭正亮今（24）日在中天電視《盧秀芳辣晚報》提到一段令人顫抖的歷史，俄羅斯於2014年併吞克里米亞，當時美國也是派遣200位軍事顧問到基輔，訓練烏克蘭作戰！

郭正亮表示，這200人每一位都是培訓官，可能都是士官，但不會用現役身分來，否則違反中美建交原則。

郭正亮認為，也不要小看200人，這200人就是種子教官，要把台灣打造成一個可以打仗的戰力！