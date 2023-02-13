世界排名第2的西班牙小將阿卡瑞茲（Carlos Alcaraz）最喜歡的網球前輩是瑞士天王費德勒（Roger Federer），他告訴阿根廷媒體LA NACION說：「費德勒就好比網壇的梅西（Lionel Messi），因為他們打球是如此一派輕鬆，梅西是世足賽的超級英雄，他為整個國家而戰，最後在卡達幫阿根廷登上頂峰。」

阿卡瑞茲說：「我愛費德勒的網球，我喜歡看他打球，我可以整天看他的比賽和精采鏡頭。」因為他正在阿根廷首都布宜諾艾利斯練球，對於阿根廷人來說，最偉大的運動員當然是梅西了，梅西被稱為足球場上的魔術師，他和費德勒都是以賞心悅目的方式展現精湛的球技。

《The Top Tens》網站票選的史上最偉大運動員，費德勒高居第10位，也是排名最高的網球選手，高於第17名的梅西以及第18名的老虎伍茲（Tiger Woods）。不過梅西在拿下世足冠軍之後，日後的歷史地位只會不斷提升。

阿卡瑞茲今年19歲，他崛起之快令人想起當年的西班牙天王納達爾（Rafael Nadal），不斷有媒體詢問納達爾本人的看法，但是納達爾很不喜歡這樣。納達爾去年5月公開表示，不要再拿與阿卡瑞茲比較，「如果他可以拿25座大滿貫冠軍，對他個人和我們國家都是非常了不起的，但讓他好好享受自己的生涯，也讓我好好享受我自己的。別再把壓力加到他身上，也別一直問我這個問題，我的答案都是一樣的。」