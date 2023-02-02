領先優勢不算穩固的法甲聯賽龍頭巴黎聖日耳曼（PSG），2日客場挑戰成績處於中後段班的蒙彼利埃，儘管上半場PSG獲得12碼機會，無奈卻無法攻破對手大門，半場過後PSG重拾火力，路易茲（Fabián Ruiz）及梅西（Lionel Messi）各貢獻一球，蒙彼利埃則靠著諾丁（Arnaud Nordin）扳回一城，不過PSG補時階段替補上場的薩伊-艾莫瑞（Warren Zaïre-Emery）替球隊鎖定勝局，終場PSG以3比1擊敗蒙彼利埃，以5分優勢領跑法甲積分榜。

本場巴黎三叉戟之一的內馬（Neymar）並未上陣，而比賽第7分鐘PSG就有攻勢，拉莫斯（Sergio Ramos）在對方禁區遭放倒，獲得12碼罰球機會，由姆巴佩（Kylian Mbappe）操刀主罰，不過罰球十拿九穩的他卻失手，踢出的角度太正且不夠高，被對方門將勒肯特（Benjamin Lecomte）擋下，但此時VAR介入，主裁判判罰12碼重踢，姆巴佩這次決定射向右側，還是遭到勒肯特擋了一下，球擊中門柱後幸運反彈到姆巴佩腳下，但是他試圖補射卻踢飛了，無法率先替PSG首開紀錄。

更慘的是，2次罰球都失手的姆巴佩遭到對手犯規後，倒在地上痛苦難耐，隨即被換下場接受治療，由伊基泰克（Hugo Ekitike）替補上場，巴黎三巨頭僅剩梅西一人在場上。比賽第55分鐘，哈基米（Achraf Hakimi）接獲隊友傳球射門被擋出，伊基泰克頭球擺渡後，路易茲成功破門終於幫助PSG打破鴨蛋。

Kylian Mbappe leaves the field due to some injury! pic.twitter.com/AwMFj3ATCr — Fast GøaIs ⚽📊 (@i6astv) February 1, 2023

That assist from Fabian Ruiz to Lionel Messi is so underrated 🔥🔥 pic.twitter.com/iyBQw0xanU — Jnine⚕️ (@leojnine) February 1, 2023

梅西持續在對手身上灑鹽，72分鐘路易茲送出直塞球，梅西單刀面對門將巧秒將球挑起得手，PSG以2比0領先，同時這顆進球也是梅西在歐洲五大聯賽球隊所攻進的第697球（巴薩隆納672球、巴黎25球），超越了C羅的696球（曼聯145球、皇馬450球、尤文圖斯101球），不過梅西少踢了整整85場比賽，可見這位阿根廷球星的進球效率多驚人。最終PSG以3比1拿下勝利，以51分暫居龍頭。