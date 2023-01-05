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放完長假的阿根廷巨星梅西（Lionel Messi），已經回到母隊巴黎聖日耳曼報到，隊友也列隊歡迎這位巨星歸來，內馬（Neymar）甚至開心到給梅西的屁股送上一腳，梅西預計下周四對上昂熱的聯賽才會正式登場，也是他奪冠後的首場戰役。

目前戰績穩居法甲龍頭的巴黎聖日耳曼，上周對陣朗斯的比賽，內馬因為先前獲得紅牌遭到禁賽，加上梅西尚未回歸，由姆巴佩（Kylian Mbappé）獨自一人帶隊苦撐，巴黎聖日耳曼少了2大進攻箭頭後難起攻勢，最終遭到朗斯以3比1擊退，吞下本賽季第一場敗仗。

這讓不少大巴黎的球迷開始批評，梅西放假是否放得太久了，由於朗斯是法甲聯賽排名第2的球隊，如此一來雙方積分差距便縮短為4分，欲挑戰連霸的大巴黎遭遇危機。而巴黎聖日耳曼下場比賽將會是法國盃碰上低層級隊伍夏托魯，由於對手實力不強，大巴黎不會以全主力陣容來迎戰。

儘管在國際賽場上互為敵手，內馬還是很高興老大哥回到球隊，2021年美洲盃阿根廷擊敗巴西奪下冠軍，本屆世界盃雙方有機會在4強再度交手，只可惜巴西8強敗給克羅埃西亞後夢碎。