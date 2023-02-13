台中市七期指標建商去年度成屋及預售交易量13日出爐！根據內政部最新資料統計，2022年台中市總價超過4,000萬元的豪宅大樓，包括成屋及預售交易量，共有458戶。其中，被視為七期指標建商代表的聯聚、寶輝、龍寶、寶璽、由鉅、雙橡園及大陸建設等品牌，就有269戶交易，占58.7％。

另進一步觀察最競爭的預售市場，則有225戶豪宅大樓交易案，上述七家建商占150戶，占比達66.6％。其中，銷售前三名，包括雙橡園、由鉅及大陸，共成交135戶，占九成，凸顯其品牌魅力。

2022年整體房地產壟罩在抑制房價政策的不確定性，已不復見當日完銷的榮景，整體房市受到不小衝擊。尤其，高總價、高單價的產品，自央行2021年12月再度緊縮豪宅貸款限制、總價4,000萬以上，限貸4成，讓原本就極為少數的交易量，更是備受考驗。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表示，全台擁有最強消費力道的中台灣，由於具備厚實基礎的產業聚落，創造許多獨占關鍵技術的隱形冠軍，在如此豐沛的經濟產值下，進而帶動民間消費能力，造就新光三越台中店，成為全台百貨業績龍頭，好事多南屯店更是全球業績第一名，因此，高資產客層對於資金布局與規劃，從台中市的豪宅市場，就能略窺一、二。

即便是豪宅品牌，也都受到相當的挑戰，各品牌無不端出最好的牛肉，企圖展現更好的產品競爭力，不論是在地段、規劃設計、結構型態與售後服務，都必須更加突出。 從前三名分析得知，年度成交量居冠的「雙橡園開發」，在鋼料成本飛漲的情況下，連續三案使用鋼骨大樓，且在精華地段取得2,000坪以上的大基地。如「雙橡園2279」、「雙橡園2925」規劃逾千坪私有花園，更在每天百分百會使用的車道，規劃「單進單出」車道，不會車，及飯店後場的「獨立服務動線」設計。

甚至融入THE RESID ENCES打造「雙橡園式酒店御邸」，引進頂粵吉品餐飲團隊進駐、自建物業、提供一日六餐、頂級桌宴、禮賓接駁及專屬活動策畫等款待服務。

再如，由鉅建設，透過品牌會所的設立，讓消費者感受沉浸式的空間體驗，進而傳遞品牌魅力，更因為擁有七期核心地段難得的1,400餘坪的大基地，順利開啟「由鉅惟上」的銷售表現，擠進2022年度銷售排行前三名。

聯聚建設的新成屋「聯聚瑞和」，是少數在市場上，每戶總價皆破億元的建案，在2022年更創下18戶的交易量，足見其品牌力與地段優勢。

住商不動產七期南屯店經理黃盟翔表示，隨著近日「平均地權條例」部分條文修正案三讀通過，相對購屋族群態度轉趨保守、觀望，一定是剛性自住的需求帶動，而2023年各品牌建商，一定要拿出實質的牛肉，來寵愛自己的住戶，才能在夠在此勝出。

住展雜誌則指出，購屋族成交猶豫期拉長，但也因此累積不少遞延性買盤，329檔期新案進場後，可望活絡市場，而具有品牌力加持的個案，具珍稀性，受影響較小，產品規劃得宜的話，更可有不俗的去化表現。