鏵友益主係從事自動光學檢測設備及智能自動化設備之研發、生產及銷售，董事長為杜泰源，推薦證券商係元大證券及富邦證券，申請時資本額3億15萬元；鏵友益公司110年度營業收入為3億6158萬3000元，稅後盈餘為6171萬9000元，每股盈餘為3.99元；111年前3季營業收入為2億4634萬4000元，稅後盈餘為1662萬4000元，每股盈餘為0.55元。

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