外媒報導，大摩分析師預測未來12個月的上漲潛力，列出20檔最值得推薦的AI股票，其中包括台積電、美團、京東、阿里巴巴、亞馬遜、索尼、谷歌母公司Alphabet、阿斯麥、三星、蘋果等耳熟能詳的企業。
大摩表示，雖然生成式人工智慧因ChatGPT而爆紅，確有炒作特徵，但用戶數等數據顯示，這是值得認真看待的題材。未來的工作將隨著ChatGPT的出現進一步遭受衝擊，勞動力市場（特別對年輕的Z世代而言）預料正進入所謂的多收入時代（追求多種收入來源而非單一工作）。
人工智能聊天機器人ChatGPT在全球掀起AI熱潮。外媒報導，Edward Stanley率領的摩根士丹利（Morgan Stanley）策略團隊最新報告指出，生成式人工智慧（Generative AI）是「具有真正市場影響潛力的」有力技術競爭者，大摩並直接點出20檔最有潛力的個股，護國神山台積電再榮登台灣之光，榜上有名。
外媒報導，大摩分析師預測未來12個月的上漲潛力，列出20檔最值得推薦的AI股票，其中包括台積電、美團、京東、阿里巴巴、亞馬遜、索尼、谷歌母公司Alphabet、阿斯麥、三星、蘋果等耳熟能詳的企業。
大摩表示，雖然生成式人工智慧因ChatGPT而爆紅，確有炒作特徵，但用戶數等數據顯示，這是值得認真看待的題材。未來的工作將隨著ChatGPT的出現進一步遭受衝擊，勞動力市場（特別對年輕的Z世代而言）預料正進入所謂的多收入時代（追求多種收入來源而非單一工作）。
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