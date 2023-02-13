外媒報導，大摩分析師預測未來12個月的上漲潛力，列出20檔最值得推薦的AI股票，其中包括台積電、美團、京東、阿里巴巴、亞馬遜、索尼、谷歌母公司Alphabet、阿斯麥、三星、蘋果等耳熟能詳的企業。

大摩表示，雖然生成式人工智慧因ChatGPT而爆紅，確有炒作特徵，但用戶數等數據顯示，這是值得認真看待的題材。未來的工作將隨著ChatGPT的出現進一步遭受衝擊，勞動力市場（特別對年輕的Z世代而言）預料正進入所謂的多收入時代（追求多種收入來源而非單一工作）。