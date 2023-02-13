政大地政學系友會今（13）日特別拜訪地政系系友台中市盧秀燕市長。（政大提供）

今年適逢政大地政學系60周年，政大地政學系友會今（13）日特別拜訪地政系系友台中市盧秀燕市長，邀請學姊對後輩莘莘學子闡述校園美好回憶、職涯規劃及個人精神理念等，盧市長開心表示，地政之於國家非常重要，實務工作更是多如牛毛，需要全方位培育地政人才，盼市府與學校未來有機會合作，做到學用合一。

盧市長今日在地政局長吳存金、財政局長游麗玲，及地政局副局長陳惠玲等地政學系學姐們陪同下，會見政治大學地政學系友會理事長卓輝華、政大地政系主任孫振義及政治大學地政學系友會秘書長陳韻如等人，雙方就地政學科的願景、未來方向、教育方針等熱烈交流，交談甚歡，言談中盡是對人才培育、國家進步的殷切。

盧市長表示，市府加速培育相關產業人才，除學校教育之外，市府各局處暑期時也有帶薪實習工作計畫，這是對大學生、年輕人的養成教育，但這計畫需透過一定管道、有條件徵選且名額有限。期盼未來有機會政大地政系可以與市府地政局、財政局、勞工局媒合實作，讓地政系學生可以利用暑假期間或平日時段來市府地政等局實習，甚至量身訂製特訓課程，讓學生透過實務接觸盡早確定未來發展方向與興趣。此規劃除了政大之外，亦可結合逢甲及中興大學等中部在地學校共襄盛舉。

政治大學地政學系友會理事長卓輝華表示，「地政是財政之母」，各縣市經費非常仰賴不動產稅調度，先前到各縣市地政局處考察時，發現許多政府的財政依賴地政，足見地政人才的重要性。

政大地政系主任孫振義表示，政大擁有全台唯一的地政學系，對國家與社會具有重要責任與使命，應當能走在國家之前，肩負國家發展的重要智庫任務，更自我期許未來能在國土計畫、都市計畫、地政測量、不動產估價等方面上，作為國家擘劃的重要角色。

孫主任也說，地政司目前行政層級仍不夠高，需要積極往上提升才能為國家通盤統籌國土計畫、環境影響評估、產業發展、土地管理等重要工作事項。對此，盧市長更提到，基本上地政與財政密切相關，地政人才不限於地政產業，如銀行人員、政府部門估價人員等都可透過地政人才調度，她也曾為內政部地政司升格為地政署奮鬥反映過，盼藉由升格促進發展。