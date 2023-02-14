台灣高鐵3天內2度集電弓異常降弓，且都發生在同一編組的第4節車廂，交通部並要求交通部鐵道局、台灣高鐵公司找出原因，深入檢討改善。鐵道局表示雖然有懷疑風力等因素，但還找不到真正原因，因此已經先換掉該集電弓，至今未再發生異常。

台灣高鐵2月9日825車次、2月11日803車次行經苗栗路段時，都發生集電弓異常降弓，且是同一台車的第4節車廂同個集電弓。鐵道局長伍勝園表示，第一次異常降弓之後，高鐵公司發現集電弓上有個機械閥有些微漏氣情況，鎖緊之後，沒想到隔兩天同列車的同個集電弓又發生異常降弓，是高鐵19天內第3起在苗栗路段有列車發生異常降弓情況，且後兩次異常降弓是同一台列車。

伍勝園說，當時也有懷疑苗栗路段風力太強，啟動保護機制自動降弓，不過該路段也有其他車輛在跑，卻沒有這個情況，「可能有很多原因同時在一起所致。」目前高鐵公司已找原廠川崎重工協助。