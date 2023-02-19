由於東北季風增強或大陸冷氣團南下，明（20）日桃園以北及東半部地區不定時有局部降雨發生，北台灣整天感受寒冷。氣象局表示，未來一個禮拜有兩波冷空氣，周一、周二先冷一波，周五（24日）又有冷空氣南下。

氣象局預測未來降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局指出，明天迎風面的桃園以北及東半部地區雲量增多，降雨機率提高且雨區擴大，不定時有局部降雨發生，其他地區大致維持多雲到晴；溫度方面，清晨台南以北及宜蘭低溫約14、15度，其他地方16到18度左右，白天高溫北台灣僅16、17度，整天感受寒冷，其他地方則在20度以上，南部局部地區甚至達到25、26度，中南部日夜溫差大。

氣象局分析一周天氣。（翻攝自報天氣 - 中央氣象局臉書）

氣象局說明，周二桃園以北及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，東南部（含蘭嶼、綠島）沿海及恆春半島有長浪發生的機率，沿海空曠地區有8級以上強陣風發生的機率，北台灣天氣偏冷，其他地區早晚亦涼；周三（22日）東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，白天北台灣氣溫回升。最冷的時間點預計在周二晚至周三晨。

周五東北季風再增強，北部及東半部地區將轉為有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；周六、下周日（25日、26日）東北季風影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北台灣天氣涼，其他地區早晚亦涼；下周一至下周三（27日至3月1日）東北季風減弱，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部氣溫回升。