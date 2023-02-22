由於水氣稍微增加，明（23）日桃園以北及東半部地區整天都有降雨機會，西半部及宜蘭低溫約在14到16度。氣象局提醒，周五（24日）前西半部地區易有局部霧或低雲影響能見度，周五強烈大陸冷氣團南下，午後北台灣天氣轉冷，直到下周一（27日）氣溫才會逐漸回升。

氣象局表示，明天迎風面的桃園以北及東半部地區有降雨機會，其中基隆北海岸、宜蘭地區及大台北山區降雨較為持續，新竹以南地區維持多雲到晴；溫度方面，西半部及宜蘭低溫14到16度，花東低溫18度左右，北台灣高溫18到22度，其他地方回溫較明顯，高溫約在24至27度，南部內陸地區會再更高一些，中南部日夜溫差仍大。

氣象局分析未來降雨分布。（翻攝自氣象局）

氣象局說明，周五強烈大陸冷氣團南下，下半天後北台灣天氣開始轉冷；周六、下周日（25日、26日）強烈大陸冷氣團影響，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，中部以北、東北部及東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷。

下周一起強烈大陸冷氣團減弱，氣溫逐漸回升；下周一至下周三（3月1日）東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周四至下周六（3月2日至3月4日）東北季風增強，北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴，北部及東北部天氣轉涼。