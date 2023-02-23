美國中西部上半地區昨（22日）起3天再度面臨暴風雪天候，局部地帶風寒指數可能達到攝氏零下46度，23日清晨已逾6000萬人處於這波嚴冬天氣警報範圍。空、陸交通均受影響，22日全美1700多個航班取消、逾7000班延誤。南加州更發布34年來首起暴風雪警報。

綜合美聯社、美國有線電視新聞網報導，美國國家氣象局（National Weather Service）預估，從22日至24日，北達科塔、南達科塔、內部拉斯加、明尼蘇達、愛荷華、威斯康辛等州面臨狂風暴雪的惡劣天候，預估部分地區積雪恐逾60公分高，風速上看每小時80公里。到了23日，西起加州，東至新英格蘭地區，均出現大雪。

美國西部與北部陸續出現暴風雪、積雪與結冰等棘手狀況，從西岸加州到東岸新英格蘭地區與紐約市都在大雪警示範圍。南加州洛杉磯甚至發布1989年來第一起暴風雪警報，從23日持續至26日；大雪未至，狂風22日已令加州逾6.5萬戶停電。

據航班追蹤網站FlightAware統計，截至美東時間23日上午10時，全美當天取消的航班已達800班，另逾1300班延誤。

猶他州鹽湖城國際機場告示板顯示，22日有許多離境航班取消。（圖／美聯社）

明尼阿波利斯聖保羅國際機場（Minneapolis-St. Paul International Airport）航班狀況最多，起降各有130班、100班取消。北方鄰國加拿大多倫多皮爾森國際機場（Toronto Pearson International Airport）起降各有70班、57班取消。各家航空公司狀況以達美航空（Delta）最嚴重， 逾200班取消、180班延誤。芝加哥歐海爾國際機場（O'Hare International Airport）、波士頓洛根國際機場（Logan International Airport）、波特蘭國際機場（Portland International Airport）與丹佛國際機場（Denver International）起降均受衝擊。

這波暴風雪天候讓美國西部與北部許多學校與公司行號關閉3天，就連明尼蘇達州議會也停議。

從田納西州飛到科羅拉多州丹佛市的道森（Reggie Dotson）一家三口，在丹佛機場旅客遇上回程航班延誤2小時狀況。道森此行到丹佛正好是應徵航空公司機師工作，他的妻子說：「我們遇上了航班延誤的情況，老公來這裡應徵的剛好是這一行，我覺得很滑稽。」

美國明尼阿波利斯聖保羅國際機場附近的高速公路告示板，22日顯示暴風雪告警訊息。（圖／美聯社）

陸上交通狀況很多，從亞利桑那州到懷俄明州均有車輛受困。懷俄明州交通局在社群媒體發文提醒，州南的公路絕大多數無法通行，救難人員試圖搭救在高速公路上動彈不得的駕駛人，然而風雪實在太大，幾乎沒辦法救人。懷俄明州高速公路警察局表示，「明明已經知道受困駕駛人的位置了，就是很難接近」。