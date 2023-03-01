過去兩年，全球晶片荒導致供應鏈中斷，美國開始加強晶片生產在地化，大手筆砸下520億美元推動晶片法案，補貼在美生產晶片的廠商。然而，麻省理工學院未來科技研究項目負責人Neil Thompson卻認為，目前這些投資無法讓美國阻止大陸取得領先地位，除非厚實人才庫，且政府與企業聯手合作，否則大陸可能超越美國成為世界上的老大。

Yahoo Finance報導，麻省理工學院最近發布一份報告，強調美國維持技術領先的重要性，Neil Thompson說：「如果美國沒有保持技術優勢，那麼美國企業將失去合約、投標機會甚至是能夠讓美國企業與人民更加繁榮的事情。」

美國政府為了確保優勢推動晶片法案，但Neil Thompson認為，實質補貼雖然有一定的效果，但無法改變美國晶片業其他的缺陷，最重要是建立豐富的人才庫，包括來自國外的移民。

Neil Thompson提到，「我們需要讓最優秀的人才畢業，並提供一條途徑讓他們能順利留在美國，這是我們現在做得不太好的領域，如果我們想要在先進技術取得領先，這是我們需要做到的其中一件事。」

此外，Neil Thompson強調，美國想要復興半導體產業並非一己之力就能完成，需要企業界與政府共同努力，才能重振旗鼓，保持領先差距，「否則，大陸很有可能會佔據領先位置，其企業與軍隊將取代美國成為世界上的老大。」