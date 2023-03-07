受到全球需求疲弱，加上中美貿易衝突影響，南韓大廠三星位在美國、中國的主要子公司，資產合計損失超過10兆韓元。

根據韓媒BusinessKorea報導，近期三星繳交一份合併審計報告，截至2022年底，該公司在美國、中國海外子公司（排除Harman及其子公司）的資產為97.51兆韓元，與2021年底107.99兆韓元相比，大幅減少10.48兆韓元。

報導指出，在上述期間內，三星裝置解決方案(Device Solutions)部門的北美銷售部資產為12.2兆韓元、下滑11%。在中國方面，三星中國半導體位在西安的資產減少1.95兆韓元，上海三星半導體)的資產也萎縮2.7兆韓元。

報導指出，2021年電子和半導體市場蓬勃發展，當時三星海外子公司的資產大幅增加15.41兆韓元，與現今情況差異很大。專家分析，全球需求下滑導致三星營收表現疲軟，三星位在中國的子公司資產下滑，則跟中美貿易衝突後，無法投資新的設施有關。

陸媒集微網則報導，美國《晶片法案》設下多項規定，包括未來10年不可在中國擴產，對南韓影響最大，因為它迫使南韓企業做出選擇。報導指出，三星、SK海力士高度依賴中國市場，這兩家公司在中國生產的半導體產品數量，接近其總產量的40%至50%，銷售額也占兩家公司總銷售額的比例達到30%。