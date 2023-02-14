苗栗拱天宮白沙屯媽祖進香進入彰化，傍晚媽祖隊伍從北彰化步行到南彰化，行經社頭芭樂市夜市時，媽祖突停下腳步衝向夜市，讓夜市內攤商尖叫不斷，原以為媽祖要在芭樂市夜市停駕休息，沒想到隨即起身繼續往南，走進巷弄遇到補習班小朋友，溫柔等待他們排好隊，讓所有小朋友鑽轎賜福。

傍晚媽祖隊伍從北彰化步行到南彰化，行經社頭芭樂市夜市時，媽祖突停下腳步衝向夜市，讓夜市內攤商尖叫不斷。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

白沙屯媽祖隊伍繼續在彰化疾行，從14日清晨6點摸黑前行，一路往南行經彰化市、花壇鄉、大村鄉、員林市、社頭鄉到現在，從黑夜走到白天，再從白天走到黑夜，至今仍未尋覓好停駕地點。

原以為媽祖要在芭樂市夜市停駕休息，沒想到隨即起身繼續往南。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

白沙屯媽祖進香隊伍晚間5點50分左右突然衝進社頭芭樂市夜市，原以為媽祖要在此處停駕休息，不料一個轉身媽祖鑾轎又疾行，繼續往南行，直到現在都還在前行，絲毫沒有想停下腳步的意思。

白沙屯媽祖走進巷弄遇到補習班小朋友，溫柔等待他們排好隊，讓所有小朋友鑽轎賜福。（翻攝白沙屯媽祖網路電視台／吳建輝彰化傳真）

而熟知白沙屯媽祖的信眾都知道，白沙屯媽最疼惜小朋友，行經巷弄恰巧遇到補習班小朋友在門口等候媽祖婆，祂耐心等待所有小朋友排好隊，才慢慢通過讓小朋友鑽轎底，為小朋友賜福，讓現場民眾看了好感動。