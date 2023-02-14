《北京日報》用戶端14日報導，北京八寶山天元殯儀服務中心因超標收取遺體整容費、「自定標準」收取接屍車運輸費、不公示收費專案和收費標準，比訂價高出近十倍漫天喊價，於去年8月被取締處罰後，仍不收手，最近又因價格違法，再次被市場監管部門抓包，幾乎加倍開罰100.5萬元（人民幣，下同，約合新台幣442萬元）。

北京市市場監管局公布行政處罰決定書顯示，2022年12月，北京八寶山天元殯儀服務中心在收取遺體整容費時，違反「遺體整容150元／具」的規定，高於政府定價制定遺體整容費價格，按照每具150元至1000元不等的標準收取。

此外，在收取接屍車運輸費時，違反「接屍車運輸費，中檔車起價50元，10公里以上5元／公里」的規定，自定標準收取接屍車運輸費，按照普通靈車每車次260元、別克每車次800元、賓士每車次1500元的標準收取。不僅如此，北京八寶山天元殯儀服務中心在經營場所也沒有公示收費專案和收費標準。

2023年2月9日，北京市市場監管局對其做出處罰決定，除責令改正價格違法行為之外，還對其罰款100.5萬元。

據報導，這已不是北京八寶山天元殯儀服務中心因價格違法首次被罰。此前，北京八寶山天元殯儀服務中心曾在中日友好醫院承接殯儀服務業務，在租用告別室政府指導價為200元／場的情況下，實際上卻收取每場1900元的「高價」，甚至連收費票據都無法提供；此外，其過去在民航總醫院承接殯儀服務業務時，對「屍單」、「屍袋」以及「脫穿衣」「人工費」等沒有公示價格。2022年8月，北京八寶山天元殯儀服務中心因「嚴重」價格違法，被朝陽區市場監管局從重處罰，總計罰款50.53125萬元，沒收違法所得262.5元。

此外，北京市市場監管局9日還對北京八寶山長玖殯儀服務有限公司作出了處罰決定。

2022年12月，北京八寶山長玖殯儀服務有限公司在收取告別室租用費時，違反「一類高檔裝修告別室租用費，50平方米以上（含）一類高檔裝修告別室租用費限價300元／場」的規定，超出政府指導價浮動幅度制定告別室租用費價格，按照每場2300元的標準收取。

在收取接屍車運輸費時，違反「接屍車運輸費，中檔車起價50元，10公里以上5元／公里」的規定，自定標準收取接屍車運輸費，按照每次1500元的標準收取。經營場所也未公示收費專案和收費標準。為此，北京市市場監管局責令對其同樣罰款100.5萬元。